Мотоцикл и два автомобиля столкнулись в центре Москвы

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Столкновение двух легковых автомобилей и мотоцикла произошло на Смоленской-Сенной площади в районе дома № 32. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 21 августа.

— На Смоленской-Сенной площади в районе дома № 32 столкнулись два автомобиля и мотоцикл. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Движение по внешней стороне осуществляется по одной из пяти полос. Водителям следует выбирать пути объезда, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

21 августа сообщалось, что автомобиль загорелся на проспекте Мира в районе дома № 133 при движении в сторону области.

В данный момент движение транспорта на участке осуществляется по трем полосам из пяти. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.