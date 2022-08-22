«Бабка бабкой. Больно смотреть»: Миро ужаснулась от неухоженности Собчак

Фото: roscongress / Елена Разина

Писательница и блогер Елена Миро раскритиковала внешний вид телеведущей Ксении Собчак, которая уже несколько недель путешествует по Европе и делится своими фото без макияжа.

— Что-то Собчак в последнее время — бабка бабкой. Больно смотреть. На башке — ломкая нечесаная солома, едва прикрывающая залысины. Лицо — облезлое. Выражение — теткино, — отметила она.

Кроме того, любая женщина возраста Собчак должна ухаживать за собой и наносить хотя бы легкий макияж, написала Миро в блоге на LiveJournal.

До этого Миро раскритиковала внешний вид телеведущей Ксении Бородиной. Ей не понравился видеоролик звезды «Дома-2», в котором та показала несовершенства собственного тела.

Обозревательница также отметила, что без фильтров на коже лица Бородиной можно увидеть «жесткий птоз, и сниженный тургор кожи». Причиной «дефектов» Миро назвала тот факт, что телеведущая «травит себя никотином и ультрафиолетом».

В начале августа Миро также прошлась по Собчак. Та выложила фото, где позирует на фоне каменной стены в купальнике леопардовой раскраски и в легкой накидке.

При этом блогера смутил «анималистичный» образ журналистки. Писательница отметила, что подобные образы раньше на себя примеряли и другие представители шоу-бизнеса.