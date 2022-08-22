WT: Ржавчина на кораблях ВМС стала вызовом для США

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Флот США проигрывает в битве не России или Китаю, а ржавчине на своих кораблях. Об этом заявил Майк Гленн в статье для The Washington Times в понедельник, 22 августа.

— Пентагон заклеймил Китай «постоянным соперником», а Россию — «острой угрозой», но, кажется, ВМС США столкнулись с еще более грозным и коварным вызовом — ржавчиной. Некоторые даже опасаются, что ржавчина выигрывает эту войну, — написал обозреватель.

Покрытый ржавчиной эсминец не только становится более заметным в море, но и изрядно портит имидж вооруженных сил, считает он. Помимо этого, ржавчина может существенно повредить корабль, если от нее не избавляться.

Капитан ВМС в отставке Карл Шустер уточнил, что чистить корабли от ржавчины необходимо, поскольку из-за этого прочность корабля снижается на треть. Эксперты выдвинули версию, что всему виной экоактивисты, которые выступают против методов профилактики ржавчины.

Кроме того, из-за введенных в период пандемии COVID-19 запретов корабли долго не ремонтировались, передает РИА Новости.

В июле истребитель F-18 Super Hornet упал в Средиземное море с борта авианосца «Гарри Трумэн». Упавший за борт самолет удалось поднять, но в ходе инцидента один из моряков получил ранение. Состояние пострадавшего в настоящее время стабильно, его жизни ничего не угрожает.