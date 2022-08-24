Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 24 августа

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Вечером 24 августа на ряде дорог Москвы ожидается затруднение движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Доброе утро! Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до семи баллов. Движение будет местами затруднено, — говорится в сообщении.

Отмечается, что основные затруднения ожидаются в центре, на Садовом и Третьем транспортных кольцах, а также на МКАД. Кроме того, из-за проведения строительных работ движение транспорта будет затруднено на участках 14-го, 27-го, 85-го и 90-го километров МКАД, около дома 198 по проспекту Мира и дома 45 по Волгоградскому проспекту. Кроме того, дорожные работы пройдут в Кутузовском тоннеле.

Жителям столицы порекомендовали в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом. По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», это позволит существенно сэкономить время в дороге.

Накануне стало известно, что в связи с проведением работ по реконструкции и строительству инженерных сетей на ряде улиц Москвы ограничат движение. Так, движение до 30 августа будет затруднено на Кронштадтском бульваре от дома 11 до дома 7б, а с 30 августа по 30 сентября — в районе дома 5.