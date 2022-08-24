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Суд в США признал мужа Пелоси виновным в вождении в нетрезвом виде

Георгий Соланович
В мире
Суд в США признал мужа Пелоси виновным в вождении в нетрезвом виде
Фото: Zuma\TASS

Суд в американском штате Калифорния признал виновным супруга спикера палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси Пола Пелоси в вождении в нетрезвом виде и приговорил его к одному дню исправительных работ и штрафу. Судебное заседание прошло 23 августа.

Изначально Пол был приговорен к пяти дням тюрьмы, компенсации и штрафу в размере около 6,8 тысячи долларов, трем годам испытательного срока и восьми часам исправительных работ в суде. Однако с учетом уже проведенного под стражей времени и хорошего поведения Пелоси инстанция смягчила тюремное заключение восемью часами работы в суде.

Кроме того, супруга политика обязали прослушать трехмесячный курс о вреде вождения в пьяном виде. При этом автомобиль мужчины оснастят устройством для проверки дыхания на алкоголь.

Дело против Пелоси было возбуждено в мае прошлого года. Тогда новый Porsche мужчины столкнулся с автомобилем марки Jeep. Полицейские тогда зафиксировали превышение допустимого уровня алкоголя в крови Пола. Никто в результате ДТП серьезно не пострадал, однако супругу политика предъявили обвинения ​​по двум пунктам — авария, приведшая к травмам, и вождение в нетрезвом виде, передает РИА Новости.

23 июня депутат Государственной думы Алексей Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Политик с переломом ключицы оказался госпитализирован в одну из столичных клиник.

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