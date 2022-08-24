Эксперт объяснил, почему стоит повременить с обменом евро на рубли

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В связи с низким курсом евро не стоит эту валюту менять срочно на рубли. Лучше сохранить эти деньги, особенно с учетом того, что сейчас сложно купить валюту. Об этом рассказал начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли института «Центр развития» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов.

— Я бы сохранил эти деньги, чтобы при возможности потратить, например, на путешествие. Тем более что купить валюту сейчас очень сложно, — подчеркнул эксперт в комментарии РИАМО.

Он добавил, что курс евро снижается из-за подорожания газа, нефтепродуктов и продовольствия в еврозоне. Бессонов также добавил, что соотношение евро и доллара оказывает меньшее влияние на российскую экономику, чем соотношение этих валют с рублем.

22 августа курс европейской валюты снизился до 0,9995 доллара. Такое произошло впервые с 2002 года, передает Царьград.

Экономист и аналитик Александр Разуваев заявил «Вечерней Москве», что доллар и евро будут постепенно терять популярность в России. Выбирая валютный вклад, имеет смысл отдать предпочтение другим денежным средствам.