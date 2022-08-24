Один человек погиб при пожаре на рынке в районе Отрадное

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Сигнальный проезд, 16с27 Карта всех событий

При пожаре на рынке в Сигнальном проезде погиб один человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 24 августа.

При этом она уточнила, что надзорное ведомство проконтролирует расследование обстоятельств пожара. Одновременно с этим старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что ведомство проведет доследственную проверку по факту возгорания.

После ликвидации пожара следователи приступят к осмотру места происшествия. По данным МЧС, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Для его ликвидации привлечены более 150 человек и 42 единицы техники.

До этого сообщалось, что при пожаре на рынке в Сигнальном проезде пострадали три человека. Когда пожарные прибыли на место происшествия, оказалось, что горит трехэтажное здание рынка.