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Худяков заявил, что Галкину предложили стать ведущим на одном из каналов в России

Анастасия Колоскова
Общество
Худяков заявил, что Галкину предложили стать ведущим на одном из каналов в России
Фото: Youtube / А поговорить?

Шоумена Максима Галкина пригласили стать ведущим на одном из российских телеканалов. Об этом заявил экс-депутат Госдумы Роман Худяков.

— Какой сюрприз, Галкин уже получил приглашение от одного из российских телеканалов — вернуться и снова вести развлекательную передачу. Причем уже осенью, — сказал он.

Данный факт «умиляет», написал Худяков в Telegram-канале.

Экс-депутат также заявил, что в отношении Галкина возбудят уголовное дело, как только тот вернется в Россию. При этом Худяков не стал уточнять источник данной информации.

В середине августа Галкин, будучи на гастролях в Латвии, сказал, что собирается вернуться в Россию. Однако Худяков предостерег юмориста, напомнив ему о возможности уголовного преследования.

До этого музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что антироссийские высказывания Галкина, побег звездной семьи из России и посещение Примадонной показа фильма режиссера Кирилла Серебренникова могут означать то, что певица заняла позицию оппозиционно настроенных деятелей культуры. Однако артистка может выбрать сторону сама, у нее на это есть неделя, считает продюсер.

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