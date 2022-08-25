Сервисом подбора персонала городской службы занятости воспользовались 600 компаний

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

С начала текущего 600 компаний провели массовые открытые отборы на площадках центра «Моя работа», что в два раза превышает показатель аналогичного периода 2021-го. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил директор центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов.

— Столичная служба занятости — крупнейший государственный кадровый оператор, который не только развивается в направлении работы с клиентами, но и успешно взаимодействует с бизнесом. Мы предлагаем работодателям — а их в нашей базе около трех тысяч — широкий спектр услуг, который снижает их затраты на поиск сотрудников, — рассказал он.

По словам Тарасова, Центр занятости занимается целевым и массовым подбором персонала, в том числе для компаний, которые принимают участие в программах поддержки столичного правительства. Кроме того, служба разрабатывает обучающие программы под запрос работодателей, уточнил он.

Директор центра занятости уточнил, что массовые открытые отборы ежедневно проводятся на площадках флагманских центров «Моя работа» при участии крупных компаний, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в Комплексе социального развития Москвы сообщили, что для москвичей появятся новые рабочие места. Их создают компании, участвующие в государственной программе поддержки работодателей и сотрудников. Среди них сеть продуктовых розничных магазинов.