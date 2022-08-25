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В Германии предложили выдавать россиянам визы в ЕС за осуждение СВО

Георгий Соланович

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В мире
В Германии предложили выдавать россиянам визы в ЕС за осуждение СВО
Фото: Pixabay

Россияне могли бы получать туристические визы в ЕС в обмен на письменное осуждение специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил немецкий дипломат Вольфганг Ишингер в четверг, 25 августа.

— Общий запрет на выдачу виз, вероятно, с политической и стратегической точки зрения будет выстрелом Запада себе в ногу... В этом случае также может быть предпринята попытка переиграть, направить гнев любителей путешествий на российские пограничные и полицейские органы, а не на ЕС, — сказал чиновник.

Он уточнил, что выдача виз россиянам за наличие в заявительной анкете графы об осуждении СВО будет действенной мерой. При этом от данной обязанности могут освободить диссидентов или граждан, которые отправляются в ЕС по гуманитарным целям, передает слова Ишингера Handelsblatt.

Мнения стран еврозоны о предложении запретить выдачу турвиз гражданам РФ разделилось. Так, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в случае отсутствия общего решения ЕС страны Балтии, Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на выдачу виз россиянам.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что даже такое решение в меньшей степени повлияет на узаконивание подобного запрета. По его словам, ближайшая встреча министров иностранных дел ЕС расставит все по своим местам.

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