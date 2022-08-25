Трамваи № 34 и 40 вернутся к прежнему графику работы в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

После завершения очередного этапа ремонтных работ трамваи № 34 и 40 возвращаются к прежнему графику работы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 25 августа.

Так, с 26 августа трамваи маршрута № 34 будут работать по рабочим дням, а № 40 — ежедневно, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

С 12 августа маршрут трамвая № 34 от 16-й Парковой улицы до станции метро «Семеновская» временно перестал работать по пятницам. Уточняется, что на период ремонтных работ трамваи курсировали по более востребованным маршрутам.

Кроме того, трамваи № 37 не будут курсировать после 22:00 в районе Новогиреево с 26 по 28 августа. Изменения будут действовать на период ремонта трамвайных путей около станции метро «Шоссе Энтузиастов».

Чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, работы выполняются в ночные расширенные окна. Вместо трамвайного маршрута № 37 местные жители смогут воспользоваться маршрутами № 36 и 43.