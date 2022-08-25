Белоруссия перевела в российские рубли основные расчеты с Россией

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Белоруссия и Россия на фоне западных санкций завершили перевод основных расчетов между государствами в российские рубли. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко в четверг, 25 августа.

— Мы провели все необходимые операции по переводу основных платежей между нами в российские рубли. Это существенно облегчило проведение расчетов, — сказал политик.

Он выразил уверенность, что вскоре будет виден эффект от мероприятий, проведенных в 2021 и 2022 годах. Данное заявление он сделал на рабочей встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Головченко также отметил, что в результате совместной работы по переориентации поставок с рынков недружественных стран взаимный товарооборот по итогам шести месяцев вырос более чем на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, отмечается в Telegram-канале правительства Белоруссии.

В конце июля президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» попросил председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова найти деньги для оснащения школ Белоруссии российскими инженерными классами.

При этом сооснователь компании «Роббо» Павел Фролов попросил президента содействовать проекту по оснащению всех школ России инженерными классами. Он также попросил у российского лидера содействия в экспорте технологий, в частности в оснащении школ Белоруссии.