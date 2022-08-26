Около 4,5 тысячи роботических медопераций провели в Москве за четыре года

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В больницах Москвы за четыре года в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи провели около 4,5 тысячи операций с помощью роботических хирургических комплексов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 26 августа.

По ее словам, только в этом году специалисты выполнили более 800 высокотехнологичных операций, что превышает количество хирургических вмешательств, проведенных в доковидном 2019 году.

— В московской медицине повсеместно применяются современные технологии. Одни из самых сложных операций проводятся врачами с применением роботических комплексов. Такое оборудование расширяет возможности медицинских специалистов в несколько раз. Всего за последние четыре года с помощью роботохирургических комплексов в столице выполнено около 4,5 тысячи операций, — заявила Ракова.

Заммэра подчеркнула, что такие операции малотравматичны и позволяют пациентам быстрее восстанавливаться. Увеличение в столице количества хирургических вмешательств с помощью роботических комплексов связано с закупками новейшего оборудования.

Так, добавила Ракова, в больницах Москвы установлено шесть роботических хирургических комплексов Da Vinci, в том числе два из них последней модели XI IS4000. Они используются для выполнения высокоточных операций без больших наружных разрезов и применяются в городских клинических больницах имени Боткина и Спасокукоцкого, столичном Клиническом научном центре имени Логинова, а также в Городской клинической больнице № 31.

На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что всего в данный момент высокотехнологичная помощь доступна бесплатно в свыше 40 городских стационарах по более чем 20 профилям.

До этого Ракова заявила, что доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве за три года выросла почти на 30 процентов.