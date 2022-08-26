Центр «Моя работа» назвал сферы с самым высоким спросом на сотрудников

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице на конец августа 2022 года наибольший спрос на сотрудников отмечается в торговле, сервисной индустрии, а также в сфере транспорта и логистики. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщил директор центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов.

— Самую высокую потребность в кадрах сейчас демонстрирует сфера оптовой и розничной торговли, сервисная индустрия, а также транспорт и логистика. Торговля сохраняет традиционное лидерство, а спрос на специалистов в ресторанном и отельном бизнесе во многом обусловлен сезонными факторами. Этим летом Москва значительно увеличила свой туристический потенциал за счет роста интереса к путешествиям внутри страны, — рассказал он.

По словам Тарасова, транспорт и логистика являются одним из приоритетных направлений в Москве. Он напомнил, что российская столица неоднократно входила в первую десятку городов мира по качеству и удобству транспортной системы. Как отметил директор центра занятости, город продолжает совершенствовать свои сервисы и инфраструктуру, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с начала текущего года 600 компаний провели массовые открытые отборы персонала на площадках центра «Моя работа», что в два раза превышает показатель аналогичного периода 2021-го.

Перед важным собеседованием нужно подготовиться: в частности, изучить информацию о работодателе и должности, на которую претендует человек. Непосредственно во время собеседования тоже нужно вести себя правильно. Об этом «Вечерней Москве» рассказала эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова.