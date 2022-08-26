В России выявили 46 452 новых случая коронавируса за сутки

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 46 452 новых случая COVID-19. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За сутки в стране от коронавируса скончался 81 человек, еще 3912 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения от коронавирусной инфекции под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 33 709 человек, отмечается на сайте.

Фото: стопкоронавирус.рф

До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать масочный режим в общественных местах. По его словам, также необходимо своевременно пройти ревакцинацию.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что эффективность масочного режима не доказана, а потому его введение не может повлиять на распространение коронавируса.

Парламентарий добавил, что на сегодняшний день коронавирус эволюционировал — теперь люди гораздо легче переносят заражение, а случаи тяжелой и среднетяжелой формы заболевания встречаются все реже.

Совсем скоро наступит сезон гриппа и ОРВИ. Инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой» напомнила об эффективных методах защиты от простудных заболеваний. По ее словам, вакцинация — лучший способ избежать заражения гриппом. Это заболевание еще более заразное, чем коронавирус, отметила специалист.