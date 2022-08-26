В России выявили 46 452 новых случая коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 46 452 новых случая COVID-19. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».
За сутки в стране от коронавируса скончался 81 человек, еще 3912 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.
При этом после прохождения лечения от коронавирусной инфекции под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 33 709 человек, отмечается на сайте.
До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать масочный режим в общественных местах. По его словам, также необходимо своевременно пройти ревакцинацию.
В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что эффективность масочного режима не доказана, а потому его введение не может повлиять на распространение коронавируса.
Парламентарий добавил, что на сегодняшний день коронавирус эволюционировал — теперь люди гораздо легче переносят заражение, а случаи тяжелой и среднетяжелой формы заболевания встречаются все реже.
Совсем скоро наступит сезон гриппа и ОРВИ. Инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой» напомнила об эффективных методах защиты от простудных заболеваний. По ее словам, вакцинация — лучший способ избежать заражения гриппом. Это заболевание еще более заразное, чем коронавирус, отметила специалист.