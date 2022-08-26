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Бесплатную воду начали раздавать на восьми станциях столичного метро из-за жары

Лала Манушакян

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Бесплатную воду начали раздавать на восьми станциях столичного метро из-за жары
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

В Москве начали раздавать бесплатную воду на восьми станциях метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в пятницу, 26 августа.

— Жара в Москве не отступает — сегодня (26 августа — прим. «ВМ») с 11:30 раздаем бутылки с водой на станциях «Технопарк», «Выхино», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская» «Багратионовская», «Студенческая», «Кутузовская», — отмечается в сообщении.

Так, прохладительные напитки будут также доступны на автостанции «Орехово». Помимо этого, перевозчик ЦППК в вечерние часы пик будет предоставлять пассажирам воду на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском вокзалах.

Также напиток будет доступен на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, Тушинская, Пушкино, Окружная, Площадь трех вокзалов (Каланчевская) и на других пригородных остановках. В ведомстве отметили, что при температуре воздуха выше 30 градусов и на Ленинградском вокзале также будет предоставляться вода.

«Аэроэкспресс» в самые жаркие часы после полудня предлагает воду пассажирам экспресс-автобусов до аэропортов Домодедово и Шереметьево, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков оценил предстоящую погоду на ближайшее время. Так, температура воздуха в Москве 26 августа, в пятницу, достигнет отметки плюс 31–33 градуса.

В эти выходные столичный регион все еще будет находиться под влиянием стационарного антициклона, что гарантирует сохранение высоких температур. «Вечерняя Москва» узнала у научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда о погоде в выходные и возможных осадках.

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