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Движение на МКАД восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на МКАД восстановили после ДТП
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 78-й километр Карта всех событий

Движение восстановлено на Московской кольцевой автодороге после ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 26 августа.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на внутренней стороне 78-го километра МКАД в пятницу, 26 августа.

Еще одно ДТП произошло на Третьем транспортном кольце. В результате столкновения четырех автомобилей пострадала двухлетняя девочка.

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