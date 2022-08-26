Движение на МКАД восстановили после ДТП

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 78-й километр Карта всех событий

Движение восстановлено на Московской кольцевой автодороге после ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 26 августа.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на внутренней стороне 78-го километра МКАД в пятницу, 26 августа.

Еще одно ДТП произошло на Третьем транспортном кольце. В результате столкновения четырех автомобилей пострадала двухлетняя девочка.