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Раздача воды началась еще на трех станциях метро Москвы из-за жары

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
Раздача воды началась еще на трех станциях метро Москвы из-за жары
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Россия, Москва, метро Сокол Карта всех событий

Раздачу бесплатной воды организовали еще на трех станциях метро и двух станциях МЦК из-за наступившей в Москве жаркой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 26 августа.

— По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку пять станций, где с 17:00 раздаем воду, — говорится в сообщении.

Так, пассажиры могут получить бутылку воды на станциях метро «Сокол», «Аэропорт» и «Комсомольская» Кольцевой линии. Также раздача воды осуществляется на станциях МЦК «Дубровка» и «Зорге», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, раздача воды стартовала на станциях метро «Технопарк», «Выхино», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская» «Багратионовская», «Студенческая», «Кутузовская» и на автостанции «Орехово».

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, температура воздуха в городе 26 августа достигнет отметки плюс 31–33 градуса. Это рекорд за последние 70 лет, так как в 1938 году в этот день температура воздуха составляла плюс 35 градусов.

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