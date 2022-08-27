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Эскалатор на станции метро «Октябрьская» закроют на ремонт 29 августа

Александр Афонин
Город
Эскалатор на станции метро «Октябрьская» закроют на ремонт 29 августа
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Октябрьская Карта всех событий

На станции «Октябрьская» Кольцевой линии Московского метрополитена с 29 августа по 21 октября закроют на ремонт один из эскалаторов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки в субботу, 27 августа.

— С 29 августа по 21 октября на станции «Октябрьская» (выходы №1 и 2) закроют на ремонт эскалатор, — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в связи с проведением планового ремонта в центральной зоне вестибюля станции метро «Комсомольская» со стороны Ярославского вокзала часть турникетов входной группы будет временно закрыта для пассажиров. Уточняется, что из-за этого в час пик может увеличиться время прохода на станцию.

До этого стало известно, что эскалатор на станции Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена «Римская» будет закрыт с 29 августа по 9 сентября. Причиной ограничений стало проведение ремонтных работ.

С начала года в столичном метро специалисты отремонтировали 93 эскалатора. Помимо этого, специалисты заменили свыше 56 километров рельсов и 14 тысяч шпал, обновили 140 километров кабеля.

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