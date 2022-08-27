Бесплатную воду начали раздавать на восьми станциях столичного метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В связи с наступившей в городе жаркой погодой на восьми станциях Московского метрополитена началась раздача бесплатной питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в субботу, 27 августа.

— Шестой день жара — сегодня с 12:00 раздаем бутылки с водой на станциях метро, — говорится в сообщении.

Уточняется, что воду можно получить на станциях «Технопарк», «Выхино», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая» и «Кутузовская». Кроме того, раздача началась и на автостанции «Орехово», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в субботу, 27 августа, в столице ожидается облачная погода, столбики термометров достигнут отметку 32 градуса выше нуля, при этом осадков не ожидается. Синоптик добавил, что атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России рассказал «Вечерней Москве» о погоде в эти выходные и возможных осадках. По его словам, 27 и 28 августа прогнозируется такая же жаркая погода, как в предыдущие несколько недель. Однако рекордных температур, по прогнозу синоптика, ждать не стоит.