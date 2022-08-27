Более 5 тысяч водных растений высадили на очистных сооружениях Москвы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Свыше 5 тысяч водных растений высадили специалисты в Москве на очистных сооружениях поверхностного стока в 2022 году. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

— Очистные сооружения поверхностного стока находятся на устьевых участках крупных трубопроводов дождевой канализации перед выпуском в водоем. Один из способов очистки сточных вод — экофильтрация, — говорится в сообщении.

Растением, которое высадили в прудах-отстойниках, является водный гиацинт эйхорнии. Благодаря мощной корневой системе оно извлекает из воды загрязняющие вещества.

Таким образом, вода, прошедшая через сотни растений, по качеству приближается к очищенной на механических фильтрующих системах. В 2022-м экоплантации эйхорнии появились на 48 технических водоемах.

До наступления холодов они смогут очистить порядка 100 тысяч кубических метров поверхностных вод и атмосферных осадков, которые поступают в водосточную сеть с городских улиц, передает Telegram-канал Комплекса.

До этого сообщалось, что специалисты ГУП «Мосводосток» завершили масштабные работы по благоустройству на Калитниковском пруду в Таганском районе.