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Раздача воды из-за жары началась еще на пяти станциях метро Москвы

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
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Раздача воды из-за жары началась еще на пяти станциях метро Москвы
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена
Россия, Москва, метро Пушкинская Карта всех событий

Раздачу бесплатной воды организовали еще на пяти станциях метро и двух станциях МЦК из-за жаркой погоды. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку семь станций, где с 17:00 раздаем воду, — говорится в сообщении.

Речь идет о станциях «Пушкинская», «Баррикадная», «Кузнецкий мост», «Улица 1905 года», «Водный стадион», а также «Измайлово» (МЦК) и «Автозаводская» (МЦК), уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что бесплатную воду пассажиры могут получить на станциях «Технопарк», «Выхино», «Фили», «Филевский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая» и «Кутузовская». Кроме того, раздача началась и на автостанции «Орехово».

Научный руководитель Гидрометцентра России рассказал «Вечерней Москве» о погоде на выходные и возможных осадках. Так, 27 и 28 августа прогнозируется такая же жаркая погода, как в предыдущие несколько недель.

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