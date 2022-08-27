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«Пять раз выходила замуж»: Сафронов допустил развод Пугачевой и Галкина

Василий Плиткин
Общество
«Пять раз выходила замуж»: Сафронов допустил развод Пугачевой и Галкина
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Художник Никас Сафронов в связи с возвращением певицы Аллы Пугачевой в Россию высказался о ее браке с юмористом Максимом Галкиным.

— То, что он муж Пугачевой, — ну и что? Мало ли кто ее муж, — сказал артист.

Он попросил общественность не ругать Примадонну за громкие высказывания ее супруга. Сафронов напомнил, что Пугачева пять раз выходила замуж и, возможно, выйдет еще раз, передает «КП».

27 августа стало известно, что Пугачева вернулась в Россию. Видеозапись с певицей из столицы опубликовал дизайнер Игорь Гуляев.

На кадрах Пугачева ногой распахнула дверь автомобиля премиум-класса и покинула салон. Концертный директор Пугачевой заявил, что певица в ближайшее время не планирует выступлений.

При этом он уточнил, что Примадонна уже давно вернулась в Москву. Сама Пугачева заявила, что займется «наведением порядка в головах» после возвращения в Россию.

Кроме того, Примадонна сосредоточится на подготовке к началу обучения детей Лизы и Гарри, которые пойдут в третий класс.

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