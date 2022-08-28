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Пушков предложил жестко ответить попросившему газ политику из Молдавии

Юлия Курганова
В мире
Пушков предложил жестко ответить попросившему газ политику из Молдавии
Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в субботу, 27 августа, заявление молдавского лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора о поставках в страну газа из России.

Ранее политик из Молдавии в своем обращении в канун 31-й годовщины независимости республики попросил РФ «согреть наши дома».

— Я лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдову на условиях, которые не будут уничтожать нашу с вами независимость, унижать граждан нашей страны и калечить нашу экономику, — сказал Шор.

Пушков заявил, что такая просьба в условиях, когда Молдова не может вовремя оплачивать поставки газа и вернуть накопившийся долг, означает, что РФ «должна фактически субсидировать» президентство Майи Санду.

— Это выглядит странно, поскольку Санду не скрывает своей ориентации и плохого отношения к России. Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии? — задался вопросом сенатор в Telegram-канале.

Он считает, что в ответ Россия не получит ничего, кроме усиления данного прозападного курса.

27 августа болгарский вице-премьер по экономической политике технического правительства Христо Алексиев заявил, что страна не станет вести диалог о новом договоре с Газпромом, ограничившись переговорами в рамках действующего соглашения.

газоснабжение Республика Молдова Алексей Пушков
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