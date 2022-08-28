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Синоптики сообщили о сохранении жаркой погоды в Москве 28 августа

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили о сохранении жаркой погоды в Москве 28 августа
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В воскресенье, 28 августа, столичный регион останется на западной периферии антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 28–30 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 26–31 градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столице сохраняется жаркая погода с температурой около 30 градусов (по теплоощущению это выше на 4-5 градусов). Условия термического дискомфорта и выраженной погодной гипоксии остаются очень высокой нагрузкой на организм, прежде всего для людей пожилого возраста и имеющих проблемы со здоровьем.

Нужно более внимательно отнестись к своему здоровью, неукоснительно выполнять рекомендации врача. Тяжело приходится и лицам молодого возраста, практически здоровым людям. Кроме психологического дискомфорта такая погода может стать причиной появления симптомов хронической усталости и переутомления, снижения работоспособности и концентрации внимания, появления головных болей и сонливости.

27 августа сообщалось, что раздачу бесплатной воды организовали еще на пяти станциях метро и двух станциях МЦК из-за жаркой погоды. Речь идет о станциях «Пушкинская», «Баррикадная», «Кузнецкий мост», «Улица 1905 года», «Водный стадион», а также «Измайлово» (МЦК) и «Автозаводская» (МЦК).

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