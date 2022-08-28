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Синоптик Тишковец: На десяти метеостанциях столичного региона зафиксировали дым

Лейла Алиева

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Синоптик Тишковец: На десяти метеостанциях столичного региона зафиксировали дым
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Утром в воскресенье, 28 августа, на 10 метеостанциях столичного региона фиксируется дым. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Черный инверсионный дым фиксируется на 10 метеостанциях столичного региона. Черный дым от частиц горения накапливается под инверсионным задерживающим слоем. За девять часов утра дым и мгла в Москве не рассеиваются, — рассказал он.

Видимость на ВДНХ, по словам синоптика, составляет девять километров, а в Тушино и на Балчуге — четыре, передает РИА Новости.

В беседе с «Вечерней Москвой» Тишковец объяснил, почему в Москву продолжает поступать смог. Это связано с усилением юго-восточного ветра, пояснил синоптик.

28 августа в городе все еще сохраняется запах гари, который появился вечером днем ранее. При этом в центре города наблюдается легкая дымка, а в воздухе ощущается легкая взвесь. В связи с этим в столичном регионе до вечера 29 августа продлен «оранжевый» уровень опасности.

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