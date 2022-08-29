«Кончился отпуск»: Пугачева прокомментировала возвращение в Россию

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Алла Пугачева, которая вернулась в Москву после длительного пребывания за рубежом, рассказала, что находилась в отпуске. Об этом артистка сообщила на видео, опубликованном дизайнером Игорем Гуляевым.

— У вас такое прямо: возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко, — заявляет на кадрах Примадонна отечественной эстрады.

Она уточнила, что во время отпуска за пределами страны она отдыхала и лечилась. Знаменитость отметила, что «приехала давно», передает РИА Новости.

27 августа стало известно, что Пугачева вернулась в Россию. Видеозапись с певицей из столицы опубликовал дизайнер Игорь Гуляев.

На кадрах Пугачева ногой распахнула дверь автомобиля премиум-класса и покинула салон. Концертный директор Пугачевой заявил, что певица в ближайшее время не планирует выступлений. При этом он уточнил, что Примадонна уже давно вернулась в Москву.

Сама Пугачева заявила, что займется «наведением порядка в головах» после возвращения в Россию. Кроме того, Примадонна сосредоточится на подготовке к началу обучения детей Лизы и Гарри, которые пойдут в третий класс.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» поразмышлял о судьбах вернувшихся на Родину звезд. Он высказал мнение, что артисты, покинувшие территорию России этой весной, «должны понести наказание».