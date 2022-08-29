Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Крупный пожар на рынке в Волгоградской области удалось потушить

Анастасия Колоскова
Происшествия
Крупный пожар на рынке в Волгоградской области удалось потушить
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пожар на рынке «Людмила» в городе Волжском Волгоградской области потушен. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

— В 06:24 объявлена полная ликвидация, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, из горящего рынка было эвакуировано 153 человека. При этом в результате инцидента никто не пострадал. Здание рынка практически полностью уничтожено огнем, передает ТАСС.

Возгорание на кровле крытого рынка в городе Волжский произошло вечером накануне. Площадь пожара составила около 7 тысяч квадратных метров. Ликвидацией горения занимались 16 единиц техники и 49 человек.

Жительница города Волжский Волгоградской области Ирина рассказала «Вечерней Москве» о моменте начала пожара на местном рынке. Собеседница «ВМ» уточнила, что выглянула в окна и увидела нарастающие клубы дыма со стороны рынка. Остальное Ирина узнала уже из городских сайтов.

Кроме того, минувшей ночью открытое горение произошло на 11-м этаже здания Российского научного центра хирургии имени академика Петровского. Там расположено отделение кардиологии. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Волгоградская область ликвидация Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте