Крупный пожар на рынке в Волгоградской области удалось потушить

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пожар на рынке «Людмила» в городе Волжском Волгоградской области потушен. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

— В 06:24 объявлена полная ликвидация, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, из горящего рынка было эвакуировано 153 человека. При этом в результате инцидента никто не пострадал. Здание рынка практически полностью уничтожено огнем, передает ТАСС.

Возгорание на кровле крытого рынка в городе Волжский произошло вечером накануне. Площадь пожара составила около 7 тысяч квадратных метров. Ликвидацией горения занимались 16 единиц техники и 49 человек.

Жительница города Волжский Волгоградской области Ирина рассказала «Вечерней Москве» о моменте начала пожара на местном рынке. Собеседница «ВМ» уточнила, что выглянула в окна и увидела нарастающие клубы дыма со стороны рынка. Остальное Ирина узнала уже из городских сайтов.

Кроме того, минувшей ночью открытое горение произошло на 11-м этаже здания Российского научного центра хирургии имени академика Петровского. Там расположено отделение кардиологии. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.