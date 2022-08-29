«Пусть подавятся»: Соловьев — о решении итальянских властей конфисковать его имущество

Фото: roscongress / Игорь Руссак

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев резко ответил итальянским властям, решившим конфисковать его зарубежные активы.

— Пусть подавятся! — заявил он.

По словам Соловьева, в настоящее время в аналогичном положении может оказаться любой россиянин, владеющий имуществом за границей.

Он подчеркнул, что международная ситуация изобличила лицемерие правительства западных стран, которые готовы ради собственной выгоды нарушить закон, хотя всегда заявляли о его незыблемости, пишет ФАН.

До этого Соловьев рассказывал, что пришел в журналистику уже достаточно богатым человеком. Телеведущий имел собственные заводы, а первый свой миллион долларов заработал еще в 1993 году.

Он добавил, что у него есть огромный дом в Подмосковье, который стоит дороже, чем недвижимость в Италии. Телеведущий сообщил о том, что ему не нравится климат в Крыму и инфраструктура там, не нравится и Сочи, а Алтай и Байкал очень далеко, поэтому он предпочитает загородный дом в Московской области.

Этим летом Соловьева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Телеведущий удостоен ордена «за большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях.