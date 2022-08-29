Поминальная служба по Дугиной прошла в Италии под протесты украинцев

Фото: АГН Москва / Антон Великжанин, телеканал «Москва 24»

Одна из церквей итальянского города Римини провела службу в память об убитой российской журналистке и политологе Дарье Дугиной, утром 28 августа на этой же улице прошла мирная акция протеста украинской диаспоры. Об этом сообщило местное издание Corriere Romagna.

Церковь сопроводила портрет Дугиной фразой «Убита антироссийской ненавистью». Листовки с некрологом журналистки были развешаны по всему городу, что вызвало полемику среди местного населения.

Мероприятие было также согласовано в епархии Римини. Представители церкви при этом получили несколько рекомендаций: не говорить о политике и о российско-украинском конфликте.

Акция граждан Украины носила молчаливый характер. Жители республики посчитали мессу провокацией, так как Дугина, по их мнению, причастна к разжиганию конфликта на Украине, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва.

«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы, где был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка.

По данным ФСБ, убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Вовк, как сообщается, заложила бомбу под джип погибшей.