Московская детская железная дорога перевезла более 35 тысяч пассажиров за лето

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Московская детская железная дорога перевезла более 35 тысяч человек за летний сезон. Об этом сообщили в понедельник, 29 августа, в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— В субботу, 27 августа, завершился юбилейный 85-й эксплуатационный сезон на Московской детской железной дороге. За три месяца практику здесь прошли 560 ребят. Они провели 420 поездов, в которых совершили путешествие свыше 35 тысяч пассажиров, — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие позволяет детям в возрасте 12–17 лет получить знания и навыки практически по всем железнодорожным профессиям. В этом году выпускниками железной дороги стали порядка 80 ребят. Из них 50 человек приняли решение продолжить карьеру в отрасли, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в столице завершилась программа летнего отдыха для школьников, где они могли посетить детские лагеря в 12 туристско-курортных зонах. За четыре смены юные москвичи посетили Подмосковье, Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, Белоруссию и так далее.