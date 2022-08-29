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Вайкуле спела на русском языке на фестивале в Юрмале

Анастасия Колоскова
Общество
Вайкуле спела на русском языке на фестивале в Юрмале
Фото: YouTube / А поговорить?

Певица Лайма Вайкуле приняла участие в музыкальном фестивале Kauguru svētki в Юрмале, где исполнила несколько композиций на русском языке. Об этом сообщили латвийские СМИ.

Уточняется, что на мероприятии, которое состоялось несколько дней назад, артистка спела несколько латышских песен, а также популярные хиты Раймонда Паулса «Листья желтые» и «Вернисаж». Также в рамках фестиваля прошло выступление участника шоу «Голос» Интарса Бусулиса, который также исполнил две композиции на русском — «Я тебя нарисовал» и «Начнем сначала», передает РИА Новости.

В начале августа Вайкуле на своем концерте в литовском курортном городе Паланга вышла на сцену с украинским флагом. Таким образом она показала, что поддерживает Украину. Артистка решила прервать молчание и обозначить свою гражданскую позицию. До этого выступления Вайкуле не давала комментариев относительно проведения российской спецоперации.

Об этом поступке певицы высказался музыкальный критик Сергей Соседов. Он отметил, что многие российские фанаты разочаровались в артистке.

Также после открытой поддержки Украины на певицу обрушился с критикой журналист Андрей Сидорчик.

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