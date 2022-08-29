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Стилист создал уникальную коллекцию одежды для Москвы 24

Оксана Васильева
Общество
Стилист создал уникальную коллекцию одежды для Москвы 24
Фото: Пресс-служба кинокомпании Bazelevs/ТАСС

5 сентября стартует продажа лимитированной капсульной коллекции в стиле Russian street casual, которую создал для телеканала Москва 24 один из самых известных российских дизайнеров Денис Симачев.

Для коллаборации Москва 24 x Simach.Studio Денис выбрал футболки, свитшоты, куртки, дождевики, жилеты, свитеры, худи, а также аксессуары – зонты и чехлы для телефонов. Представленные в коллекции вещи и аксессуары полностью отвечают концепции городского телеканала и выбранному стилю street casual - удобство, практичность и индивидуальность.

Создавая капсулу, дизайнер использовал яркие геометрические элементы – квадраты, символически напоминающие экран телевизора, а также модную в этом сезоне клетку. Отдельные декоративные элементы сшиты вручную. Коллекция выпущена в фирменных цветах телеканала – белый, черный, серый и фиолетовый.

— Как и наш город, телеканал постоянно экспериментирует, развивается и меняется к лучшему. Так почему бы не сделать лучший мерч на медиарынке с самым московским и трендовым дизайнером? Это реально крутая одежда, и неважно, смотрите ли вы канал или нет, это приятно надеть. И одеть. Для тех, кто чувствует разницу, — отметил Дмитрий Грачев, главный продюсер холдинга «Москва Медиа».

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