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«Нужно многое им сказать»: Меган Маркл намерена помириться с королевской семьей

Лала Манушакян
Общество
«Нужно многое им сказать»: Меган Маркл намерена помириться с королевской семьей
Фото: royal.uk

Супруга британского принца Гарри, американская актриса и фотомодель Меган Маркл заявила, что готова встретиться с королевской семьей и обсудить все вопросы.

— Я думаю, прощение действительно важно. Чтобы не простить, требуется гораздо больше энергии. Но чтобы простить, нужно приложить много усилий. Я действительно приложила активные усилия, особенно зная, что могу сказать все, что угодно. Мне нужно многое им сказать, но пока не скажу, — рассказала она.

Маркл также пояснила, что на данный момент не готова лететь в Великобританию, бросив свои дела. По словам актрисы, ей было сложно жить совместно с родственниками мужа, однако никакого зла она не держит. Герцогиня Сассекская также выразила надежду, что обязательно поговорит по душам с членами семьи, передает StarHit.

Членов королевской семьи Великобритании рассорило откровенное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали Опре Уинфри в начале марта 2021 года. В нем они, в частности, рассказали о сложностях из-за цвета кожи их сына, а также о мыслях Маркл о самоубийстве во время беременности..

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