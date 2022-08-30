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МИД Словакии выразит протест российскому послу в Братиславе за участие в митинге

Егор Провоторов
В мире
МИД Словакии выразит протест российскому послу в Братиславе за участие в митинге
Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок объявил о намерении выразить свой протест российскому послу в Братиславе Игорю Братчикову из-за его участия в митинге партии «Курс — социальная демократия» (КСД). Мероприятие было посвящено 78-й годовщине с момента начала Словацкого национального восстания (СНВ).

На своей странице в одной из социальных сетей Корчок написал, что во вторник, 30 августа, Братчикову выразят протест за поддержку партии, которая «открыто сотрудничает с экстремистами».

Помимо этого, глава МИД Словакии раскритиковал КСД за то, что она позвала на митинг «под прикрытием торжеств СНВ» официального представителя страны, которая, по его мнению, виновна в конфликте на территории Украины, пишет РИА Новости.

29 августа в городе Банска-Бистрица ежегодно проводятся торжества, посвященные началу СНВ с участием всех высших руководителей Словакии, а также зарубежных гостей из стран, помогавших словакам во время восстания. На этот раз обошлось без гостей и зрителей «в интересах безопасности».

В начале августа экс-премьер Словакии и лидер оппозиции в парламенте Роберт Фицо заявил, что западные санкции в отношении России не работают и наносят ущерб Братиславе.

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