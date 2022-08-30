Резник сообщил, что Пугачева вернулась домой с детьми

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию вместе со своими детьми от Максима Галкина Лизой и Гари. Об этом сообщил поэт Илья Резник.

— Две недели назад я дал большое интервью, в котором заявил, что Алла обязательно вернется домой, чтобы заткнулись шавки, которые на нее лают, и что она, может быть, даже будет участвовать в моем юбилейном концерте, — отметил Резник, которому в апреле следующего года исполнится 85 лет.

По словам поэта, артистка прилетела вместе с детьми.

Он добавил, что вместе с супругой поздравил Примадонну с возвращением на родину, передает «АиФ».

До этого Пугачева рассказала, что находилась в отпуске, во время которого отдыхала и лечилась.

27 августа стало известно, что Пугачева вернулась в Россию. Видеозапись с певицей из столицы опубликовал дизайнер Игорь Гуляев.

На кадрах Пугачева ногой распахнула дверь автомобиля премиум-класса и покинула салон. Концертный директор Пугачевой заявил, что певица в ближайшее время не планирует выступлений. При этом он уточнил, что Примадонна уже давно вернулась в Москву.

Сама Пугачева заявила, что займется «наведением порядка в головах» после возвращения в Россию. Кроме того, Примадонна сосредоточится на подготовке к началу обучения детей Лизы и Гарри, которые пойдут в третий класс.