Почти все получившие квартиры по реновации в ЦАО семьи переехали в новое жилье

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В Центральном административном округе Москвы в новые дома, построенные в рамках программы реновации, переехали уже 1482 семьи из 1490, что составляет 99 процентов приступивших к переселению участников программы. Об этом во вторник, 30 августа, сообщил глава Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Из общего количества переехавших 1222 семьи воспользовались бесплатной помощью грузчиков и машиной для перевозки личных вещей после заключения договора на новую квартиру, — рассказал он.

По словам руководителя ведомства, горожане получили жилье в новостройках, построенных в Пресненском и Басманном районах.

Он отметил, что в настоящее время в стадии проектировки или строительства по программе реновации находятся еще 10 многоэтажек в ЦАО. Наибольшее число расселенных домов по программе было в Пресненском районе. Здесь уже отпраздновали новоселье более 1,2 тысячи семей из 21 дома.

В общей сложности в центре столицы будут расселены 110 домов, в которых проживают 5,7 тысячи семей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала реализации программы реновации в городе возвели 204 новостройки общей жилой площадью 2,6 миллиона квадратных метров.