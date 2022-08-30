Станцию метро «Владыкино» открыли для входа и выхода пассажиров

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Владыкино Карта всех событий

Станция «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена снова открыта для пассажиров. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Станция «Владыкино» открыта для входа и выхода пассажиров. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется штатно, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что станцию «Владыкино» временно закрыли для входа и выхода пассажиров. Уточняется, что это было сделано по требованию полиции. Однако причина перекрытия не озвучивалась.

Позже стало известно, почему полиция потребовала временно закрыть станцию. По предварительным данным, пассажир метро случайно разбил банку с бромом рядом с входом — вещество, как и его пары, токсично.

На время закрытия объекта москвичи могли воспользоваться наземным транспортом, чтобы добраться до соседних станций. Уточняется, что от «Владыкино» курсировали автобусы маршрутов № 259, 637, м2, 524 и другие, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».