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В МИД Китая осудили планы НАТО сражаться «до последнего украинца»

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В МИД Китая осудили планы НАТО сражаться «до последнего украинца»
Фото: Pixabay

Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь отреагировал на слова одного из основателей рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса о целях НАТО на Украине.

— Они будут сражаться до последнего украинца, — передает слова дипломата РИА Новости.

По словам Уотерса, Запад зарабатывает на украинском кризисе и не планирует урегулировать этот конфликт.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что НАТО будет «с удовольствием воевать» против РФ на украинской территории «до последнего украинца». Также он отметил, что Россия прекрасно понимает, что противостоит всему блоку НАТО, «просто на территории Украины и руками украинцев».

До этого военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему страны Западной Европы не станут больше оказывать военную поддержку Украине. По мнению эксперта, западные страны континента все больше понимают, что полноценная поддержка украинцев приведет к серьезному кризису в Европе.

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