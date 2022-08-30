Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рестораторов призвали закрыть веранды из-за непогоды в Москве

Александр Афонин

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Рестораторов призвали закрыть веранды из-за непогоды в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичные власти рекомендовали рестораторам закрыть летние веранды из-за ожидаемой непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента торговли и услуг во вторник, 30 августа.

— Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Вечером 30 августа в Москве ожидаются грозы, дождь и усиление ветра с порывами до 15–17 метров в секунду. Горожан призвали сохранять внимательность, находясь на улице в непогоду.

До этого сообщалось, что 30 августа в столичном регионе ожидаются переменная облачность и температура воздуха до 29 градусов выше нуля. В Подмосковье местами может пройти кратковременный дождь.

Также стало известно, что с приходом сентября в столице значительно похолодает. По данным синоптиков, в начале месяца средняя температура будет близка к многолетним значениям. А самые мощные похолодания ожидаются в конце второй и третьей декад.

Москва Погода Рестораны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте