Газпром приостановил поставки газа французской Engie за неуплату

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Газпром принял решение о приостановке поставок французской Engie из-за неоплаты июльского топлива в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник, 30 августа.

— В соответствии с указом президента РФ от 31.03.2022 года № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа» запрещается дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме, — говорится в сообщении.

В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил Engie о полной приостановке поставок газа с 1 сентября. При этом поставки возобновятся, когда та в полном объеме оплатит поставленный газ, сообщил Газпром в Telegram-канале.

29 августа сообщалось, что Венгрия хочет договориться с Газпромом об увеличении поставок газа с сентября. Обсуждение должно произойти в ближайшие пару дней.

До этого госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер сообщил, что Газпром начал осуществлять дополнительные поставки газа в Венгрию по «Турецкому потоку». Он отметил, что на данный момент такой объем сырья невозможно пополнить без российских поставщиков.