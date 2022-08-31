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Синоптики сообщили о дожде и похолодании в Москве в последний день лета

Юлия Курганова

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Синоптики сообщили о дожде и похолодании в Москве в последний день лета
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В среду, 31 августа, в столичном регионе ожидается похолодание. Наблюдается переменная облачность, пройдут дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 13-18 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 12–16 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 65 процентов, передает портал «Метеоновости».

Гидрометцентр предупредил москвичей о резком похолодании с 31 августа. Жаркая погода в столице сменится дождями и понижением температуры.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве уже в ближайшие дни ожидается резкий переход в «глубокую осень», при этом потепления, которое принято называть бабьим летом, в начале сентября ожидать не стоит. По его словам, синоптики допускают приход бабьего лета, однако не в начале осени.

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