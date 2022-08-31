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Reuters: Миссия МАГАТЭ выехала из Киева к Запорожской АЭС

Александр Афонин
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Reuters: Миссия МАГАТЭ выехала из Киева к Запорожской АЭС
Фото: Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинула Киев и направилась в сторону Запорожской атомной электростанции. Об этом в среду, 31 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

— Автоколонна МАГАТЭ в среду утром выехала из Киева по направлению к ЗАЭС, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент точное время прибытия к станции неизвестно, передает РИА Новости.

Накануне телеканал CNN сообщил, что миссия МАГАТЭ прибыла в Киев. Делегаты были замечены репортерами у одного из киевских отелей. Среди них — генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспечит безопасность делегации миссии МАГАТЭ с учетом рисков, которые связаны с непрекращающимися обстрелами Запорожской АЭС со стороны Украины. Он уточнил, что делегация будет заезжать на ЗАЭС из зоны, которая находится под контролем Украины.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что гипотетическое посещение Запорожской АЭС международными специалистами по атомной энергии не приведет к существенному изменению ситуации с обстрелами станции. Кроме того, Украина будет стараться не дать этому визиту состояться.

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