Вооруженные силы России сбили украинский БПЛА возле Запорожской АЭС

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Российские военнослужащие сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом стало известно в среду, 31 августа.

Уточняется, что беспилотник был сбит неподалеку от въезда на станцию. На прилегающей к нему дороге остались фрагменты дрона. По предварительным данным, аппарат был польского производства Warmate, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что миссия Международного агентства по атомной энергии покинула Киев и направилась в сторону Запорожской атомной электростанции. Точное время их прибытия неизвестно.

Позже глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о намерении организовать постоянную миссию агентства на Запорожской АЭС. По его словам, сегодня это одно из важнейших решений.

Бывший начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью объектов атомной энергетики Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что в случае повреждения Запорожской АЭС радиационный фон может распространиться на юго-запад Европы. По его словам, распространение радиации в этом направлении будет обусловлено розой ветров.