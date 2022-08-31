Глава МАГАТЭ заявил о намерении организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС

Фото: МИД РФ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено организовать постоянную миссию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси в среду, 31 августа.

— Это одна из самых важных вещей, которую я хочу сделать, и я это сделаю, — цитирует главу МАГАТЭ РИА Новости.

До этого сообщалось, что миссия МАГАТЭ покинула Киев и направилась в сторону Запорожской АЭС. На данный момент точное время прибытия к станции неизвестно.

Накануне верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что обстановка на Запорожской атомной электростанции остается очень опасной, а в целом ситуация на Украине не улучшается. Однако он отметил, что страны Евросоюза продолжат поддерживать Киев.

Кроме того, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби выразил мнение, что самым безопасным решением проблемы Запорожской атомной электростанции станет остановка ее реакторов. По его словам, это существенно снизит риски.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что гипотетическое посещение Запорожской АЭС международными специалистами по атомной энергии не приведет к существенному изменению ситуации с обстрелами станции. Кроме того, Украина будет стараться не дать этому визиту состояться.