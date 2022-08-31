Минобороны: Российские войска уничтожили свыше 1700 бойцов ВСУ за двое суток

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Вооруженные силы Украины предприняли новую попытку возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях, однако она провалилась. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в среду, 31 августа.

— В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками. В районе населенного пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что украинские военные на протяжении двух дней совершали атаки на Николаево-Криворожском и других направлениях. В результате они потеряли четыре самолета, три вертолета, более ста единиц тяжелой техники и свыше 1700 человек личного состава, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ВСУ продолжат предпринимать новые попытки наступления, используя при этом западное вооружение. При этом специалист добавил, что российская армия на данном этапе не будет проводить каких-либо контрнаступлений.