Август 2022 года в Москве стал вторым по засушливости в истории

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Нынешний август в Москве стал вторым по засушливости за весь 144-летний период наблюдений: за 30 дней выпало всего 3 миллиметра осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду, 31 августа.

— Это как слезы, поэтому поговорка «как кот наплакал» очень точно характеризует этот август. Он стал вторым по засушливости за весь период наблюдений, — приводит слова Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

Эксперт добавил, что август этого года в Москве стал еще и самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Это связано с тем, что вторая половина месяца была очень жаркая, также установился мощный антициклон.

Гидрометцентр предупредил москвичей о похолодании с 31 августа. Жаркая погода в столице сменится дождями и понижением температуры.

При этом ожидается резкий переход в «глубокую осень». Потепления, которое принято называть бабьим летом, в начале сентября ожидать не стоит.

В центральной части России 2 сентября ожидается резкое похолодание. Температура воздуха опустится до 16–18 градусов. Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала «Вечерней Москве», как метеозависимым людям пережить резкий перепад температуры.