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Приграничные школы Брянской области перевели на дистанционное обучение

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Приграничные школы Брянской области перевели на дистанционное обучение
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Школы, которые находятся в населенных пунктах Брянской области около границы с Украиной, с 1 сентября переведут на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в среду, 31 августа.

— Очень важно, чтобы этот праздник навсегда запомнился всем, кто впервые переступит порог школы. Но еще более важно — обеспечить безопасность учащихся и работников образовательных учреждений, расположенных в приграничных населенных пунктах, — сказал он.

В связи с этим было проведено внеочередное заседание антитеррористической комиссии с участием представителей всех правоохранительных и правовых структур, а также глав муниципальных образований, населенные пункты которых расположены в приграничной зоне.

В результате комиссия решила ввести в 15 школах с 1 сентября дистанционный формат обучения, написал Богомаз в Telegram-канале.

В конце июля ВСУ обстреляли село Сачковичи в Брянской области. В результате случившегося повредилась линия электропередачи, однако пострадавших при инциденте нет.

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