Обвиняемого в нападении на сотрудника ДПС в Москве отправили в СИЗО

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Суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника ДПС в ЦАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 31 августа.

С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 30-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 октября, уточнила она.

Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы, резюмировала Нефедова. По данным ведомства, обвиняемый использовал поддельные номера на Lexus.

Он уже привлекался к административной ответственности, в том числе за движение по разделительной полосе, невыполнение требований сотрудника полиции, а также движение без государственных регистрационных знаков.

30 августа мужчина на автомобиле марки Lexus зажал руку сотруднику ДПС в двери машины и попытался протащить его по дороге. Коллега сотрудника ДПС в этот момент открыл огонь по колесам автомобиля и остановил нарушителя.

Вскоре появилось видео задержания агрессивного водителя, который пытался протащить сотрудника ГИБДД. На кадрах видно, как полицейский автомобиль подъезжает к остановившемуся Lexus.