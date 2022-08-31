Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Обвиняемого в нападении на сотрудника ДПС в Москве отправили в СИЗО

Георгий Соланович
Происшествия
Обвиняемого в нападении на сотрудника ДПС в Москве отправили в СИЗО
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

Суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника ДПС в ЦАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 31 августа.

С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 30-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 октября, уточнила она.

Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы, резюмировала Нефедова. По данным ведомства, обвиняемый использовал поддельные номера на Lexus.

Он уже привлекался к административной ответственности, в том числе за движение по разделительной полосе, невыполнение требований сотрудника полиции, а также движение без государственных регистрационных знаков.

30 августа мужчина на автомобиле марки Lexus зажал руку сотруднику ДПС в двери машины и попытался протащить его по дороге. Коллега сотрудника ДПС в этот момент открыл огонь по колесам автомобиля и остановил нарушителя.

Вскоре появилось видео задержания агрессивного водителя, который пытался протащить сотрудника ГИБДД. На кадрах видно, как полицейский автомобиль подъезжает к остановившемуся Lexus.

Москва Прокуратура Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прошло время угождать

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто виноват?

Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Все мнения
О проекте