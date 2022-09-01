В Финляндии заявили об опасности победы РФ на Украине для имиджа Запада

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Победа России на Украине покажет всему миру, что она может в одиночку взять верх над коллективным Западом, включая Соединенные Штаты и Евросоюз. Такое мнение высказал глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо.

— Как это отразится на имидже Европы и всего западного общественного строя, например, в странах третьего мира, которые сейчас очень внимательно следят за происходящим здесь? — заявил он в интервью изданию Yle.

Юсси Халла-ахо отметил, что в России расценили действия Запада, который предоставляет киевскому режиму военную, экономическую и политическую помощь, как непосредственное участие в конфликте.

Также политик заявил, что РФ является «развивающимся сельскохозяйственным обществом».

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что энергетический кризис привел к вынужденной «военной экономике» в стране. Она обратила внимание на характер происходящего энергетического кризиса, добавив, что для решения проблем потребуются исключительные меры. В качестве одной из мер премьер-министр предложила установить потолок цен на электричество.